Jéssica Silva: «O meu corpo pediu-me uma pausa...»

Jéssica Silva foipor causa de uma lesão muscular, que contraiu no jogo frente à Noruega (4-0). A internacional portuguesa, que vai falhar o encontro decisivo com a França para a Liga das Nações (amanhã, 18h15), deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais."O meu corpo pediu-me uma pausa, portanto, é continuar a ouvi-lo com muita atenção e carinho. Mói e dói, mas é a vida a acontecer e a ensinar-me. ‘Árvore que curva, mas não quebra’. De fora… mas bem pertinho de vocês. Como sempre, equipa, juntas até ao fim. Amanhã lá estarei em modo super adepta", escreveu a jogadora do BenficaRecorde-se que Jéssica Silva falhou o início desta temporada e esteve ausente durante seis semanas devido a uma entorse no tornozelo direito.