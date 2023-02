Jéssica Silva: «Sabíamos que íamos dar a volta ao empate, se não fosse de penálti seria de outra forma»

Tatiana Pinto foi eleita a melhor jogadora do Portugal-Camarões , no qual a equipa das quinas garantiu a qualificação inédita para o Mundial de futebol feminino. Após o encontro, a jogadora portuguesa falou em sonho realizado e abordou a importância que este feito tem para as gerações futuras."Claro que temos toda a consciência [do que fizemos]. É um objetivo que tínhamos por cumprir e um sonho por realizar. Muitas de nós sonhamos há muitos anos e mesmo as gerações anteriores lutaram muito para que fossem possível e nós somos as sortudas que estamos a desfrutar agora deste incrível momento", começou por dizer a"Mais importante mesmo é que as gerações futuras olhem para nós como exemplo a seguir e uma equipa que nunca desistiu. Nunca nos foi dado nada como garantido. Se nós conseguimos, toda a gente consegue. Um dia eles também vão conseguir", frisou."O que pensei no penálti? Senti uma grande responsabilidade no penálti. É toda uma equipa que está por trás e quer que eu marque aquele golo. Felizmente correu bem. Tenho consciência [do que fizemos], mas ainda não me caiu a ficha. Sei que é o dia mais feliz da minha vida e das nossas vidas. São várias gerações que estão aqui felizmente nós conseguimos, por nós, por elas e pelas gerações futuras.""É inexplicável sentir que conseguimos a qualificação para um Mundial. Dia mais importante da minha vida? Sim, claro. A Carole [Costa], sendo centenária acaba por transmitir muita emoção para mim, que sou a mais nova e acabei de chegar. Acabámos por viver quase tanto como elas, é incrível. Ter a experiência e juventude dá tudo para o sucesso. Convocatória para o Mundial? Vou trabalhar para tal, vou fazer o meu trabalho e dar o melhor no clube. Se tiver de ser, vai acontecer.""O meu pensamento foi só ajudar as minhas colegas. Não entrei numa boa fase do jogo, a 2.ª parte foi menos conseguida, mas o que importa é que vamos estar no Mundial. É dos dias mais importantes da minha carreira. Também cresci a ver as jogadoras mais velhas na televisão e o meu sonho era um dia estar com elas. E hoje estou aqui. Espero que todas as meninas lá em casa, um dia possam realizar este sonho.""Para uma jogadora consagrada, isto é a cereja no topo do bolo? Posso dizer que sim, mas nunca é o suficiente. Penso que uma pessoa ambiciosa quer sempre mais. A verdade é que este era o meu sonho: poder representar Portugal na maior competição. Já tinha estado num Europeu, mas sabíamos que Portugal podia estar num Mundial. Fizemos tudo para isso acontecer. Se há seleção que merece somos nós. Foram 13 jogos para podermos lá estar. É sem dúvida mais um momento alto. Estou mesmo muito feliz e tem sido um percurso com alguns obstáculos, mas que nos fizeram chegar até aqui. Vale tudo a pena. Não desistir, jogar à Portugal e conquistar as pessoas.""Nunca duvidei. Sabíamos perfeitamente que tínhamos melhor futebol. Estávamos confiantes. Foi provavelmente o jogo menos bem conseguido desta nossa caminhada. Era um jogo difícil contra uma grande seleção e de muitas emoções. Temos de respeitar os Camarões, já teve duas participações em Mundiais, com jogadoras muito rápidas, muito fortes fisicamente, mas conseguimos dar a volta. Acreditámos sempre, infelizmente sofremos um golo, mas sabíamos que íamos dar a volta. Nunca duvidámos e por isso é que demos a volta, se não fosse de penálti seria de outra forma."