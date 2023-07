Kika Nazareth orgulhosa do recorde por Portugal: «Marquei o golo mas foi a Telma que me passou»

Kika Nazareth marcou o 2-0 na vitória de Portugal sobre o Vietname, no Mundial, e ontem reagiu ao recorde que alcançou, pois marcou com 20 anos e 8 meses. O português mais novo a faturar em Mundiais, a nível sénior, tinha sido Cristiano Ronaldo, em 2006, com 21 anos e 4 meses. "Fico obviamente feliz, mas lá está, eu marquei o golo mas foi a Telma que me passou. Ajudei com o golo, mas a vitória é de Portugal. Há toda a equipa técnica por detrás, a equipa médica, os analistas, as minhas colegas... O recorde tem lá o meu nome, não deixa de ser um recorde, mas é um recorde de todas", disse.