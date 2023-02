Mónica Jorge fala em "provocação na cultura desportiva": «É sempre possível chegar longe quando há entrega»

"É o momento mais alto da nossa história": Mónica Jorge, diretora da FPF para o futebol feminino, não escondeu a emoção ao comentar o apuramento histórico da Seleção Nacional para o Mundial'2023 conseguido com a vitória frente aos Camarões (2-1). "Mais um momento histórico! Não consegui ver os últimos minutos do jogo, o meu relógio estava a a dizer que a minha pulsação estava acima do normal... Elas merecem. Fizeram muito lá dentro, mas lembro muitas outras que contribuíram e ajudaram muito nos últimos anos", afirmou ao Canal 11.E prosseguiu: "Uma palavra à minha direção. Nos últimos 10 anos foi fantástica, deu-me um grande apoio; devo tudo ao presidente, era um presente que lhe queríamos muito dar, foi o principal motor. Mais do que ninguém, todos nós ajudámos, mas foram elas que o fizeram dentro de campo"."É sempre possível chegar longe quando há uma entrega, quando há um espírito muito forte. Era um jogo difícil do ponto de vista emocional, foram umas guerreiras, são um orgulho muito grande, e vão marcar uma geração, uma provocação nesta cultura, na mudança desta cultura desportiva que mais ninguém conseguiu", concluiu.