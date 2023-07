Tony Carreira canta o hino no Portugal-Ucrânia

O Portugal-Ucrânia do próximo dia 7, no Bessa, será o último jogo de preparação da Seleção Nacional feminina para a participação inédita num Mundial para o qual as Navegadoras rumam dia 10 e terá um momento de especial significado. O hino nacional será interpretado por Tony Carreira, acompanhado por 100 crianças e jovens da equipa de futebol 'Resistentes', da Pediatria do IPO-Porto.O cantor esteve na Cidade do Futebol, apoiou a equipa das quinas e deixou um apelo: "Espero que os portugueses voltem a demonstrar o seu carinho pela nossa Seleção e marquem presença no Estádio do Bessa. O seu entusiasmo contribuirá para embalar a estreia de Portugal no Mundial."Já Fernando Gomes, presidente da FPF, realçou a importância do momento: "Agradeço, sensibilizado, a disponibilidade e colaboração de uma figura tão marcante da música portuguesa. A intervenção de todos e especialmente de personalidades das mais diversas áreas da sociedade é fundamental para trazer mais mulheres e raparigas para o futebol."