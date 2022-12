A mensagem de João Cancelo após a saída de Fernando Santos

A conta-gotas, os jogadores da Seleção Nacional têm publicado, nas redes sociais, o seu 'adeus' a Fernando Santos. O selecionador deixou ontem o cargo e depois de vários internacionais terem expressado a sua gratidão ao técnico ainda durante a tarde, esta sexta-feira João Cancelo e Diogo Dalot já dirigiram algumas palavras a Fernando Santos."Obrigado Mister! Obrigado pelas conquistas, por me ajudar a realizar alguns dos meus sonhos, e por elevar o nome de Portugal no mundo do futebol. As maiores felicidades para si e todo o seu staff", escreveu numa storie do Instagram.Já Dalot agradeceu... por Portugal. "Obrigado mister por tudo o que fez por nós enquanto equipa e pelo nosso país. Por marcar a história do futebol português. Portugal agradece."A publicação do defesa do Manchester City junta-se às de outros internacionais portugueses, como Rui Patrício, Matheus Nunes, Gonçalo Ramos, André Silva, Vitinha, Rúben Dias, João Félix, Nuno Mendes, Otávio, Bernardo Silva, Pepe, Danilo, João Mário, Bruno Fernandes, William Carvalho, André Silva, Raphael Guerreiro, ou outros que não estiveram no Mundial'2022, como Éder, que marcou o golo do título europeu, Quaresma ou Pedro Gonçalves.Um dos jogadores que ainda não se manifestou em relação à saída de Fernando Santos foi o capitão Cristiano Ronaldo.