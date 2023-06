Bernardo Silva e o "calendário sobrecarregado": «Calculo que o Bruno Fernandes esteja estafado»

Bernardo Silva lamentou esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Bósnia , o calendário congestionado que vários jogadores da Seleção Nacional enfrentaram ao longo da época, frisando que Bruno Fernandes, o elemento com mais minutos e jogos esta temporada , deve estar "estafado"."Pessoalmente nem foi das épocas mais duras para mim. Joguei muitos jogos mas também fiz muitos a entrar [do banco]. O calendário está cada vez mais sobrecarregado, com competições tanto a nível de clubes como de seleções. Dou o exemplo do Bruno Fernandes, calculo que esteja estafado. Isso aconteceu-me há dois ou três anos, jogadores que fazem 60/70 jogos por época acaba por não ser fácil, mas é o que é. É uma qualificação muito importante para nós e tenho a certeza que, uns mais cansados do que outros, vamos fazer tudo para alcançar o nosso objetivo", referiu o médio do Manchester City.