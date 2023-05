Bruno Fernandes e a renúncia: «O João Mário terá tido as suas razões assim como aconteceu com o Rafa»

Bruno Fernandes analisou à Sport TV a decisão de João Mário se retirar da Seleção Nacional, aos 30 anos, depois de conquistar o Euro'2016 e estar presente em várias fases finais pela equipa das quinas. O médio do Manchester United garante que se trata de uma "situação muito pessoal"."Não posso dar uma opinião pelo João [Mário]. Ele terá tido as suas razões assim como aconteceu com o Rafa. Acredito que tenha sido uma decisão difícil porque renunciar à Seleção é complicado. Há que respeitar. Como disse do Rafa, digo no caso do João. Foi campeão europeu, um jogador que deu bastante a Portugal mas achou por bem que o seu tempo na Seleção estava encerrado. Há que respeitar o seu espaço e a sua decisão. Eu, como português e adepto de futebol, agradeço-lhe aquilo que ele fez pela nossa Seleção", frisou o também internacional português.João Mário anunciou ontem o adeus à Seleção Nacional, após somar 56 internacionalizações na principal equipa lusa.