Cátio Baldé 'perdoa' Martínez por só agora convocar Bruma: «Compensação justa e merecida» Empresário do avançado do Sp. Braga "feliz" pelo regresso do seu representante à equipa das quinas





Bruma, num jogo da Liga das Nações com Itália (0-0) em 2018

• Foto: Pedro Simões