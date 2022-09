Cristiano Ronaldo quer estar no Europeu'2024 e 'avisa': «Ainda vão levar um bocadinho mais de carga do Cris»

Distinguido na gala 'Quinas de Ouro' pelo facto de ser o maior goleador de seleções - prémio entregue por Fernando Gomes -, Cristiano Ronaldo assumiu-se orgulhoso pela distinção e aproveitou para assegurar que tenciona continuar a jogar ao mais alto nível. O Mundial'2022 é o objetivo seguinte, mas o Euro'2024... também."Para mim é um orgulho receber um prémio desta dimensão. Nunca pensei que um dia pudesse alcançar. Agradeço a todos os que foram importantes na minha carreira. Foi um caminho longo, mas aproveito para dizer que o meu caminho ainda não acabou. Ainda vão levar um bocadinho mais de carga do Cris. Agradeço à FPF, se virmos as condições, futsal, camadas jovens, feminino... Espero fazer parte mais uns anos na Federação. Sinto-me ainda motivado, a minha ambição está lá em cima. Estou numa seleção com jovens. Quero fazer parte deste Mundial e do Europeu também, vou assumir já. Fico contente. Já tinha saudades de receber um prémio. É com orgulho que vejo caras com quem joguei, com quem vou jogar. O Diogo até brinca comigo 'jogaste com todos, até ficas carcaça'", disse, entre risos.