Diogo Costa já pensa na fase final do Europeu de sub-21: «Estamos a ganhar confiança»

O guarda-redes Diogo Costa, titular no triunfo (2-1) da Seleção Nacional de sub-21 sobre a Holanda, mostrou-se satisfeito após o encontro realizado esta quarta-feira em Portimão e acredita que numa prestação positiva da equipa comandada por Rui Jorge na fase final do Euro'2021.





"Acho que estamos a ganhar confiança [para a fase final. Acho que, defensivamente, foi muito bom. Mas somos capazes de mais. A confiança está lá, o coletivo está lá, a atitude está lá e, hoje em dia, isso é o mais importante", afirmou o guarda-redes do FC Porto."Ao longo destes jogos, tem sido sempre uma aprendizagem, mesmo quando perdemos, como nos Países Baixos. A confiança existe. Vai ser um longo período sem estar no espaço de seleção, mas a atitude da equipa está muito boa e é isso que nos vai dar frutos no futuro."