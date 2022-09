Em direto: acompanhe a quarta edição da Gala 'Quinas de Ouro'

há 9 min 19:54

José Couceiro e a importância dos prémios individuais. "Significa que continuamos a ser competitivos»

José Couceiro destacou a importância dos prémios individuais. "Significa que continuamos a ser competitivos no futebol, no futsal e no futebol de praia. Vencemos hoje e também ganhámos no futebol feminino com as sub-17. São motivos de alegria. Ter treinadores e jogadores com sucesso pelo Mundo é muito importante e faz com que tenhamos muito orgulho nos nossos compatriotas, quer internamente quer pelo Mundo", frisou o diretor técnico nacional da FPF ao Canal 11.