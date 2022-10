Fernando Santos põe sorteio "na mala" até janeiro e atira: «Portugal é favorito»

Portugal vai disputar a qualificação do Euro'2024 no grupo J, com a Bósnia-Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein, um sorteio que Fernando Santos quer "pôr na mala" por enquanto."É um sorteio atípico. Normalmente, estaríamos a discutir questão do Europeu e dos jogos, mas temos o Mundial e esse tem de ser o nosso foco", começou por dizer assumindo que "Portugal é favorito" no grupo em que se insere.E prosseguiu: "O mais importante é o Campeonato do Mundo. Este resultado, vou pô-lo dentro da mala e esquecê-lo até janeiro. Claramente Portugal é favorito a qualificar-se e é esse o objetivo".