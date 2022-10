Sorteio de qualificação para o Euro'2024, em direto

há 29 min 09:42

As seleções serão distribuídas por 10 grupos de qualificação, sete dos quais com cinco equipas e os restantes três com seis, sendo que as quatro formações finalistas da Liga das Nações (Países Baixos, Croácia, Espanha e Itália) terão obrigatoriamente de ficar nos grupos com cinco equipas, face à participação na 'final four' daquela prova, em junho do próximo ano.



Os restantes cabeças de série, casos de Dinamarca, Portugal, Bélgica, Hungria, Suíça e Polónia, vão ter como principais adversários os integrantes do pote 2: França, Inglaterra, Áustria, República Checa, País de Gales, Israel, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Escócia e Finlândia.