João Mário informou hoje Roberto Martínez e Fernando Gomes da decisão de renunciar à Seleção

A Federação Portuguesa de Futebol já se pronunciou sobre a renúncia de João Mário à Seleção Nacional, decisão que diz respeitar, destacando o "comportamento e uma entrega exemplares" do médio."O internacional português João Mário informou este domingo o Selecionador Nacional, Roberto Martínez, e Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, da sua indisponibilidade para continuar a representar a equipa das quinas", pode ler-se no site oficial.A FPF partilhou as declarações que João Mário já tinha avançado em comunicado e deixou palavras de agradecimento ao médio."A Direção da FPF respeita a decisão tomada pelo João Mário, que connosco viveu o Euro 2016 e a Liga das Nações, as duas maiores conquistas da Seleção Nacional masculina de futebol. O João Mário teve sempre um comportamento e uma entrega exemplares, que agradecemos e nunca esqueceremos. Internacional desde a equipa sub15, vestiu 138 vezes a camisola de todos nós nas seleções nacionais e será para sempre uma inspiração para os mais novos", refere.