José Sá substitui Rui Patrício na convocatória da Seleção Nacional

José Sá, guarda-redes do Olympiacos, foi chamado por Fernando Santos para substituir Rui Patrício na convovcatória para o arranque da qualificação para o Mundial'2022.





De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Rui Patrício "foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", na sequência da lesão sofrida pelo guarda-redes no jogo com o Liverpool . "O jogador não recuperou de forma satisfatória do traumatismo sofrido ao serviço do Wolverhampton e prosseguirá o seu processo de recuperação em Inglaterra", pode ler-se, em nota publicada no site oficial da FPF.Recorde-se que, na última terça-feira, depois de Fernando Santos divulgar os convocados para a tripla ronda de qualificação, o selecionador justificou a chamada de Patrício com o facto de se encontrar "estável".A Seleção Nacional inicial a qualificação para o Mundial no dia 24, em Turim (Itália), frente ao Azerbaijão, seguindo-se as visita à Sérvia (dia 27) e ao Luxemburgo (dia 30).