Martínez vai dar "outro papel" a Rafael Leão na Seleção: «É a nossa responsabilidade»

Em conversa na rádio britânica 'TalkSport', esta quarta-feira, Roberto Martínez abordou a continuidade de Cristiano Ronaldo na Seleção e foi também questionado sobre Rafael Leão.E o selecionador nacional deixou grandes elogios ao avançado do AC Milan, um dos 23 convocados para a dupla jornada de qualificação para o Europeu de 2024, nos jogos com Bósnia e Islândia."O Leão joga com um sorriso e de forma instintiva. Tem muito talento. Não vejo outra equipa com um jovem tão influente. Esta época o Milan bateu o Nápoles por causa do Leão. Precisamos de dar-lhe outro papel na seleção, é a nossa responsabilidade", disse o técnico epanhol.