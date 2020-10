Portugal sem igual: pleno no Mundial sub-20 desde 2011

Com o passaporte garantido para o Mundial sub-20, Portugal volta a estar na prestigiada competição, colocando-se numa posição sem igual em todo o Mundo. Desde logo, nenhuma seleção europeia participou em todas as fases finais desde 2011 (a última que as Quinas falharam foi em 2009), sendo que só França se aproxima das seis participações de Portugal, com cinco. Já Inglaterra esteve em quatro fases finais, Itália em três, Alemanha, Espanha, Áustria e Croácia em duas, enquanto Turquia, Polónia, Grécia, Hungria, Sérvia, Ucrânia, Noruega e Holanda numa.





Se alargarmos a análise a nível mundial, Portugal só pode ser igualado pelo Uruguai e pela Nova Zelândia. É que a seleção celeste esteve em todos os Mundiais entre 2011 e 2019, enquanto vai tentar garantir o bilhete rumo à edição de 2021, na Indonésia, em fevereiro, no torneio de acesso sul-americano. O mesmo se aplica aos neo-zelandeses, mas que ainda vão tentar o apuramento continental também.