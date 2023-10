Raphaël Guerreiro volta a lesionar-se e falha jogos da Seleção Nacional

Raphaël Guerreiro fällt vorerst aus.



O Bayern Munique anunciou, este domingo, que Raphaël Guerreiro se lesionou num treino e não viajará com a Seleção Nacional para os próximos compromissos de qualificação para o Euro'2024, frente a Eslováquia (dia 13, 19h45) e Bósnia (dia 16, 19h45)."O Bayern Munique não poderá contar com Raphaël Guerreiro no jogo em casa da Bundesliga contra o Friburgo. O português de 29 anos rompeu uma fibra muscular da coxa esquerda durante o treino e estará afastado por enquanto. Este foi o resultado de um exame realizado pelo departamento médico do Bayern. Devido à lesão, Guerreiro não viajará com a Seleção portuguesa e completará o tratamento em Munique", pode ler-se em comunicado.Portugal, refira-se, poderá garantir a presença no Euro'2024 já na próxima jornada da fase de qualificação, caso vença a Eslováquia no Estádio do Dragão, dia 13 pelas 19h45. Consulte aqui os convocados de Roberto Martínez para as duas próximas partidas.