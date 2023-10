Ricardo Horta dispensado da Seleção Nacional

Ricardo Horta foi dispensado esta terça-feira do estágio da Seleção Nacional que prepara a dupla jornada da fase de qualificação do Euro’24, frente à Eslováquia (sexta-feira) e Bósnia (dia 16)."O internacional português fez exame esta manhã o qual indicou não ser recuperável para participar em nenhum dos jogos da Seleção - sexta feira com a Eslováquia e segunda-feira com a Bósnia - pelo que foi dispensado", pode ler-se no comunicado da FPF.O extremo não jogou frente ao Rio Ave, no sábado, e ontem, no primeiro treino após a concentração da equipa das quinas, fez apenas trabalho de ginásio. Segundoapurou, trata-se de uma sobrecarga muscular e, para não correr riscos, foi dispensado. Horta irá agora fazer tratamento e manter-se em gestão de esforço.Roberto Martínez terá assim 24 jogadores aptos para os dois jogos depois de Raphäel Guerreiro se ter lesionado em vésperas da concentração