Roberto Martínez e o adeus de João Mário à Seleção: «Não acho que seja pelo que se passou em março»

Um dia após João Mário anunciar a despedida da Seleção Nacional , Roberto Martínez abordou a decisão do médio do Benfica e desvalorizou o facto de esta ter estado relacionada com o ambiente que se vive no seio da equipa das quinas."O nosso estágio em março foi muito bom, o ambiente foi muito positivo. Acho que temos que respeitar o João Mário. É um profissional exemplar. Foi uma decisão pessoal que precisamos de respeitar e vamos guardar as memórias dele com a Seleção. Foi campeão europeu, fez 56 jogos, mais de 130 com a Federação. Não acho que seja uma situação negativa, é uma situação natural. Foi uma decisão pessoal", referiu o selecionador nacional, após ter divulgado a convocatória para os jogos de qualificação para o Euro'2024 com Bósnia e Islândia."Era parte da convocatória, mas o João e o Benfica, assim como a Seleção e a Federação, temos uma boa relação. O João ligou à direção e com a Federação. Ainda não falei com ele, mas vamos falar de forma natural e agradecer o seu papel na Seleção. É uma situação natural e cordial.""Acredito que o João esteja totalmente convencido que a decisão não está relacionada ao que aconteceu em março. Não quero um jogador que esteja descontente por não jogar. Temos um ambiente de alta competitividade. Não é um debate nem uma discussão, temos de aceitar. O João Mário é uma pessoa, temos de aceitar isto. Ele jogou aqui muitos anos. Isto não é uma situação de agora, é normal. Todos os jogadores querem jogar, mas não acho que seja pelo que se passou em março"."Acho que a nossa relação com os jogadores é muito aberta. Gosto de falar com jogadores de agora, com ex-jogadores... As nossas portas estão sempre abertas. Gosto de trocar ideias com o Rafa, com o João, com todos. Vi o Nélson Semedo como um jogador que jogou bem consistentemente ao longo de seis meses. Diogo Dalot e Nélson serão laterais direitos, Cancelo e Guerreiro jogarão à esquerda. Sei que o Cancelo pode fazer essa posição, jogou os últimos jogos no Bayern nessa posição. Temos muitos jogadores nessas posições. O [Aurélio] Buta faz uma boa época, o Mário Rui... Temos muitas opções. Vou falar com o João Mário quando tudo estiver mais tranquilo. Gosto de falar com os jogadores experientes. Não há qualquer problema nem conflito"."Não se trata de substituir. Seguimos 35 nomes constantemente. Não houve substituição direta", concluiu.