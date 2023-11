Roberto Martínez e o regresso de Pepe à Seleção: «É uma boa notícia. Tem um profissionalismo exemplar»

Pepe está de regresso aos convocados de Roberto Martínez depois de ter estado ausente por lesão. Na conferência de imprensa, o selecionador mostrou-se satisfeito por poder voltar a contar com o central do FC Porto."Importante ir passo a passo. Teve um impacto muito grande no estágio com a seleção. Tem um profissionalismo exemplar, uma experiência muito importante. Merece estar na Seleção e o próximo objetivo dele e nosso é estar bem para estes jogos. Depois podemos valorizar e analisar isso. É uma boa notícia ter a experiência e profissionalismo do Pepe, gostei muito disso quando ele esteve cá".