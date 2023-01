Roberto Martínez quer português na equipa técnica: «Alguém que tenha jogado na Seleção...»

Roberto Martínez foi hoje apresentado como novo selecionador nacional na Cidade do Futebol, e garantiu que gostaria de contar com um português na sua equipa técnica, algo que, segundo o mesmo, "seria muito importante para acelerar" o seu conhecimento sobre o futebol no nosso país."A estrutura da equipa técnica está clara. Depois de sete anos no futebol mundial sei exatamente o que é preciso, vamos finalizar isso nos próximos dias. Mas gostaria de ter um assistente português, que tenha sido jogador da Seleção e tenha carreira internacional. Acredito que seria muito importante para acelerar o nosso entendimento pelo futebol português. Sistemas? Não acredito nisso. Acredito nos jogadores, no ser humano e no talento. É preciso ser taticamente flexível para tirar ao máximo tudo o que cada jogador tem, não adapto jogadores aos sistemas", referiu.