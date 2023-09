Roberto Martínez responde a Amorim: «Sigo 82 jogadores, não trabalho com 23»

Roberto Martínez respondeu esta quinta-feira a Rúben Amorim depois do treinador do Sporting ter analisado a convocatória do selecionador nacional, sublinhando que a Seleção "não deve ser para ajudar jogadores que estão em momentos maus" "É importante saber que para as nossas escolhas temos um processo muito profissional, muito honesto e há muito trabalho. O treinador trabalha com os seus jogadores, é normal, é uma opinião emotiva, mas para mim é muito importante fazer um seguimento por uma ideia de jogo, do adversário e também do talento do jogador. O momento de forma é importante, mas o estágio de março é mais importante relativamente aos minutos e momento de forma. O de setembro, pela minha experiência, não é para ver o momento de forma, é para ver o que os jogadores podem oferecer à ideia de jogo, o compromisso, talento, paixão pela seleção. A convocatória não pode agradar a todos. Se alguém adora o futebol português tem uma opinião respeitável. O treinador sabe que temos de tomar decisões com processos profissionais. Vi jogo em Alvalade, sigo 82 jogadores, não trabalho com 23".E prosseguiu, questionado sobre se ficou surpreendido com as reações à sua convocatória: "É um ponto interessante. Temos mais de 80 jogadores a jogar nas principais ligas. Muitos populares, com carreira a alto nível, de patamar nível mundial. É normal que todos os adeptos tenham opinião. Para mim é importante ter uma linha de trabalho. Trabalhamos com a seleção 7 dias para dois jogos. Depois temos agora três estágios antes de um apuramento para um torneio europeu. O tempo de trabalho é muito importante, precisamos de ter uma relação. Precisamos de nos tornar mais competentes na ideia de jogo. Para mim é muito fácil, porque controlo a informação dos jogadores. Depois trabalho com jogadores, vejo atitude, paixão, o que quer fazer pela seleção. A escolha tem isso, mais o adversário, momento da época, porque não é igual setembro e março. Isso é experiência do jogo internacional. Mas a escolha é muito profissional e honesta. Depois as convocatórias não são para agradar a todos. Opiniões gosto, é futebol. É parte da nossa vida".