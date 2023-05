Toti Gomes revela como conheceu Roberto Martínez: «Foi quando ele assumiu a Seleção...»

Depois de ter confessado que foi "apanhado de surpresa" ao ser convocado pela primeira vez para a Seleção Nacional, Toti Gomes voltou a abordar o assunto. Em declarações aos meios do Wolverhampton, o defesa falou de um "sonho tornado realidade" e contou ainda como conheceu Roberto Martínez."É um sonho tornado realidade e veremos o que acontece se eu puder jogar. É sempre bom receber notícias como esta, são por coisas assim que devemos trabalhar no duro. Vai ser bom e vou continuar a trabalhar arduamente. Tudo aconteceu rapidamente, mas com o trabalho árduo que fiz nos treinos e nos jogos, desde o primeiro dia, esperava que algum dia acontecesse", admitiu o jogador, de 24 anos, falando depois sobre o selecionador nacional."Ele [Roberto Martínez] entrou em contacto comigo pela primeira vez quando veio ao campo de treinos do Wolverhampton para falar com todos os jogadores portugueses. Foi quando ele assumiu a Seleção e apenas se apresentou, nada mais", revelou.