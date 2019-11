Portugal bate Finlândia (3-0) no Torneio de Desenvolvimento da UEFA

A seleção portuguesa de sub-15 de futebol venceu este domingo a Finlândia por 3-0, em jogo da segunda jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA, disputado em Lagoa, no Algarve.

Portugal chegou ao primeiro golo aos 36 minutos, através de Afonso Leite, e, na segunda parte, Ussumane Djaló (66') e João Gonçalves (79') fixaram o resultado final no estádio municipal da Bela Vista, no Parchal.

Depois de, na sexta-feira, ter saído derrotada no confronto com a Itália (4-1), no primeiro jogo da prova, a formação orientada por José Lima averbou a primeira vitória, e vai agora defrontar a Espanha na terça-feira, no estádio do Algarve.

A Espanha, que no primeiro encontro derrotou a Finlândia por 3-2, perdeu este domingo frente à Itália por 1-0.