há 6 horas 13:35

José Lima: «Vai ser um jogo difícil»



FPF

O técnico José Lima deixou o alerta para as dificuldades que esperam Portugal. "Vai ser um jogo difícil, a Suécia ganhou à Dinamarca e, como tal, estará muito motivada, mas nós também estamos. Vamos jogar com as armas que temos, onde somos fortes, para tentar ter sucesso", garantiu o selecionador, que não esqueceu o sofrimento de ter ficado retido em Portugal após contrair Covid-19: "Sofre-se mais estando de fora. Fico muito satisfeito por estar aqui, com os jogadores, com o staff, é bom em todos os aspetos. Senti um grande orgulho em todos depois do jogo com a Escócia."