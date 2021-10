Portugal-Liechtenstein, em direto

há 2 horas 16:32

Em busca da segunda vitória na fase de qualificação

Portugal e Liechtenstein defrontam-se esta quinta-feira em jogo a contar para a fase de qualificação para o Europeu Sub-21, que decorre em 2023, na Roménia e na Geórgia. Vai ser o segundo jogo da equipa das Quinas neste grupo D - liderado pelo Chipre com sete pontos - depois de ter vencido (1-0) na receção à Bielorrússia. O encontro tem pontapé de saída marcado para as 20h15, disputa-se no Estádio do Vizela, na cidade com o mesmo nome, e terá arbitragem do letão Vitalijs Spasjonnikovs.