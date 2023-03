Roménia-Portugal, em direto

há 3 horas 13:02

Rui Jorge: «Em jogos particulares podemo-nos dar ao luxo de experimentar coisas novas»



FPF

Na antevisão à partida, Rui Jorge apontou a atitude positiva dos jogadores, que se "têm monstrado empenhados e recetivos às ideias" da equipa técnica e revelou que deverá aproveitar este jogo para testar alguns pormenores. "Em jogos particulares podemo-nos dar ao luxo de experimentar coisas novas sem correr o risco de os pontos nos fazerem falta. Temos uma margem maior para testar e também é o que vamos fazer neste jogo", referiu o selecionador nacional de sub-21.



Sobre as diferenças no estilo de jogo dos próximos dois oponentes, o selecionador destacou o ataque rápido da Roménia e o jogo mais 'rendilhado' da Noruega. "São adversários diferentes. Acho que a Noruega tem um jogo mais parecido com o nosso, um jogo mais curto, com bola no pé. A Roménia é forte a sair no ataque rápido. Por isso, é isso que eu espero neste jogo, num excelente estádio, com um excelente relvado, esperemos que com um grande ambiente também, para que seja um bom teste para nós", considerou.