Fábio Carvalho: «Houve um desentendimento entre mim e os sub-21»

? “Eu ainda quero representar Portugal. Sou português, e quero jogar pela seleção."



Fábio Carvalho em entrevista | @inesslvpereira



Fábio Carvalho, que atua no Leipzig por empréstimo do Liverpool, disse esta terça-feira, em entrevista à Eleven, que existiu um "desentendimento" com a Seleção portuguesa de sub-21, o que o levou a abdicar de a representar No entanto, o médio de 20 anos tem o desejo de representar o escalão A da equipa das quinas: "Isso não foi uma decisão, sou português e quero jogar pela Seleção. Portugal é o meu país e quero representá-lo. Houve um desentendimento entre mim e os sub-21 e se Deus quiser, e se continuar a jogar bem, vou ser chamado outra vez."Recorde-se que, no passado dia 15 de novembro, a Federação Portuguesa de Futebol comunicou que "Fábio Carvalho informou, através de algumas mensagens SMS, que não pretende continuar a representar Portugal no escalão sub-21".