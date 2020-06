The Last of Us Parte II: chegou um dos jogos mais aguardados de sempre para a PlayStation

Revê o direto de apresentação do jogo no primeiro festival online MODO PlayStation Live, uma emissão de mais de duas horas que juntou Gonçalo Morais, Joana Ribeiro, Ric Fazeres e Rui Unas, entre outros convidados especiais.

Diogo Piçarra, o padrinho do desafio musical lançado pela PlayStation Portugal no Instagram, interpreta uma versão única e inédita do tema Through the Valley.

The Last of Us: Parte II convida os jogadores a vestir a pele de Ellie, para viver, na primeira pessoa, uma aventura intensa dramática e emotiva. Cinco anos após a perigosa viagem pelos Estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Durante algum tempo, viveram entre uma comunidade próspera de sobreviventes, o que lhes trouxe paz e estabilidade, apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados. Mas um evento violento interrompeu esta paz e Ellie embarca agora numa viagem incansável para fazer justiça e virar a página. Um a um, Ellie persegue os responsáveis e é obrigada a confrontar as consequências devastadoras, físicas e emocionais, das suas ações.