10.08.2023

Daniel Ramos: «Ambição é chegar à fase de grupos da Liga Conferência»



Carlos Barroso

O técnico Daniel Ramos assumiu o objetivo de ultrapassar os noruegueses do Brann na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, bem como reconheceu a ambição de chegar à fase de grupos da competição, mas também foi célere a dividir a questão do favoritismo em função de todas as dúvidas do momento e do contexto competitivo em Portugal.



"Chegar à fase de grupos da Conference League é um dos nossos objectivos. Será difícil, mas isso não nos retira a ambição de querer chegar lá porque temos valia, fizemos um bom trabalho de casa e temos que nos sentir confortáveis. Reagir às adversidades é futebol. O processo de entradas e saídas em curso é natural e os clubes precisam disso. O que temos de fazer é trabalhar da melhor maneira quem está, porque, apesar das perdas, fomos competentes nas aquisições e é dentro desse registo que apelei à equipa para transportar essa dinâmica para o jogo ", comentou o técnico, salientando que os motivos pelos quais "o Arouca não é favorito para chegar à fase de grupos".



"Em Portugal há um fosso entre o que são as habituais melhores equipas e as seguintes, que eventualmente não têm tanta qualidade consistentemente, mas também compete às equipas de menos nomeada tentar encurtar esse espaço. Isso passa pelo recrutamento e trabalho. É um processo longo, sendo que o Arouca está presentes em quatro frentes, mas a prova da UEFA merece total prioridade e, como esta é uma eliminatória a duas mãos, também compete-nos tirar proveito do factor casa", sustentou.