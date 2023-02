há 8 horas 12:44

Pizzi: «Vamos entrar com muita vontade de marcar»



Paulo Calado

Pizzi diz mesmo que a equipa vai entrar com vontade de "mudar a história". "Não podemos desistir. O futebol tem-nos habituado a surpresas. Se tivemos um jogo menos conseguido e uma expulsão, também não sabemos o que pode acontecer neste jogo. Vamos entrar como se a eliminatória estivesse 0-0", disse o camisola 22. "Estamos com muita vontade e ambição de vencer o jogo. Sabemos que é muito difícil, mas vamos lutar até ao final pela eliminatória. Vamos entrar com muita vontade de marcar golos, tentar reverter esta situação que está má para nosso lado. Temos muita vontade de mudar a história e dignificar o que o Sp. Braga tem feito nas competições europeias", apontou ainda o reforço de inverno do Sp. Braga.