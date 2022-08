Hajduk Split-V. Guimarães, em direto

há 2 horas 16:22

Moreno dá receita para o duelo: «Mostrar a nossa identidade de jogo e ganhar»



Peter Spark / Movephoto

Moreno Teixeira, treinador do V. Guimarães, afirmou que os minhotos querem vencer no terreno do Hajduk Split, reconhecendo que o empate "satisfaz" caso não seja possível triunfar.



"As expectativas são boas. Estamos muito motivados para defrontar um adversário histórico como o Hajduk Split num ambiente fantástico. Um bom resultado é ganhar. Se não pudermos ganhar, o empate é o resultado que nos satisfaz. Vimos para jogar bem, mostrar a nossa identidade de jogo e ganhar", projetou o técnico.