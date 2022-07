Puskás Akadémia-V. Guimarães, em direto

há 31 min 18:42

Moreno: «Este jogo vai ser muito mais difícil do que o que tivemos em Guimarães»

À espera de mais dificuldades em relação ao encontro da 1ª mão, o técnico reconheceu a importância da vantagem conquistada, mas recusa facilitismos. "Atenção que este jogo vai ser muito mais difícil do que o que tivemos em Guimarães. É um jogo que temos uma boa vantagem, conseguida com muito mérito da nossa parte, mas se entrarmos em campo a pensar nessa vantagem é o pior que podemos fazer. Vamos abordar este jogo com a mesma seriedade e compromisso com que fizemos há uma semana. Não escondemos que temos essa vantagem, mas prepararmos este jogo da mesma forma, pois do outro lado está uma equipa muito difícil", sublinhou o técnico na antevisão à partida.