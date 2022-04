Treinador do Bodo/Glimt visa Mourinho: «Os valores dele estão muito longe do que represento»

Til media: "Vi er overrasket og sjokkerte over avgjørelsen fra UEFA. Vi kommer til å anke, og vil jobbe med det utover kvelden. Utover det har vi foreløpig ingen kommentarer og vil heller ikke besvare henvendelser fra media før et møte senere i kveld" — FK Bodø/Glimt (@Glimt) April 11, 2022

Kjetil Knutsen, técnico do Bodo/Glimt que foi, esta segunda-feira, suspenso do jogo da 2.ª mão da Conference League frente à Roma por se ter envolvido em confrontos com Nuno Santos , treinador de guarda-redes dos italianos - que também estará fora do encontro -, considerou o castigo injusto e assumiu que estas situações o fazem querer "mudar de área"."Cheguei a considerar até se era realmente uma boa ideia continuar a trabalhar no futebol. O que aconteceu está tão longe dos meus valores, dos valores do clube e do futebol norueguês. Nestas situações, é preciso encontrar forças em nós próprios para reagir da melhor maneira possível", explicou em declarações ao site 'an.no', deixando críticas a Mourinho."A coisa mais importante para mim é conseguir olhar-me ao espelho. Se não o conseguisse fazer mais, realmente precisaria de considerar se isto ainda valia a pena. Este tipo de atitude [de Mourinho] é chocante. Os valores dele e a sua maneira de treinar estão muito longe do que eu represento. É incrivelmente desapontante ver um comportamento assim de um treinador tão titulado e que faz parte deste desporto há tanto tempo".Em comunicado oficial, o Bodo/Glimt já referiu que vai apelar contra a suspensão do treinador. "Estamos surpreendidos e chocados com a decisão da UEFA. Vamos apelar e trabalhar para resolver isto durante a tarde. Além disso, não temos quaisquer comentários e não vamos responder a pedidos dos meios de comunicação antes de uma reunião que teremos mais tarde".