Conheça as novas datas das finais da Champions e da Liga Europa

Além de adiar o Euro'2020 para o próximo ano, a UEFA alterou igualmente esta terça-feira as datas das finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Segundo a 'Marca', o derradeiro jogo da Champions será disputado a 27 de junho, três dias depois da final da Liga Europa (a 24). Ainda assim, ambas as datas estão dependentes da evolução da pandemia de Covid-19.





De acordo com aquela publicação, a intenção da UEFA é que as duas competições se desenrolem dentro do formato normal, mas não descarta a hipótese de se adotar um formato de 'final four' a partir das meias-finais. Para já, tudo aponta para que a Champions volte a 5 de maio e a Liga Europa a 30 de abril.Recorde-se que também hoje a UEFA decidiu diar o Euro'2020 devido à pandemia do coronavírus. A decisão, avançada pela Federação Norueguesa de Futebol, será confirmada pelo comité executivo. De acordo com o organismo federativo norueguês, a fase final do torneio continental vai disputar-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, sem precisar se se manterá o modelo de disputa em 12 cidades de 12 países, como estava previsto para acontecer este ano.- Regresso a 5 de maio, final a 27 de junho- Regresso a 30 de abril, final a 24 de junho