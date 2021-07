A reação de Rui Vitória ao sorteio da Liga dos Campeões: «Eu conheço o Benfica, mas...»

Rui Vitória reagiu esta segunda-feira ao sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que colocou o Benfica no caminho do seu Spartak Moscovo.





"Será uma eliminatória complicada, mas interessante. O sorteio deu-nos uma equipa muito difícil. Eu conheço o Benfica, mas o Benfica também nos conhece. Em qualquer caso, temos um objectivo e vamos lutar por estes 180 ou mesmo mais minutos. Mas, antes, temos de pensar nos primeiros jogos na Liga Russa", pode ler-se.Recorde-se que os encarnados vão jogar a primeira mão fora, a 3 ou 4 de agosto, e a segunda em casa, no dia 10, frente ao vice-campeão russo, que é orientado pelo antigo técnico dos encarnados, pelos quais se sagrou campeão português em 2016, 2017 e 2019 (apesar de no último ano ter sido substituído por Bruno Lage).Será a segunda vez que Benfica e Spartak Moscovo são adversários nas competições da UEFA, depois de ambos terem integrado o mesmo grupo na 'Champions' de 2012/13, com uma vitória para cada lado.As duas equipas não conseguiram então ultrapassar a fase de grupos, com o Benfica a terminar em terceiro lugar e a ser relegado para a Liga Europa -- em que chegaria à final e perderia com o Chelsea -, e o Spartak em quarto.Nos jogos entre ambos, o Benfica, na ocasião igualmente orientado por Jorge Jesus, venceu no Estádio da Luz por 2-0, com um 'bis' de Óscar Cardoso, num plantel do qual 'sobrevive' André Almeida, e perdeu em Moscovo por 2-1, com Lima a fazer o tento 'encarnado'.Já depois disso, o Spartak apenas voltou a encontrar uma equipa portuguesa nos 'play-off' da Liga Europa de 2019/20, com o Sporting de Braga a eliminar a equipa russa e a garantir um lugar na fase de grupos, com vitórias por 1-0 em casa e 2-1 fora.O próximo duelo de Benfica e Spartak tem ainda o aspeto emocional de opor dois treinadores portugueses, e, sobretudo, com alguma rivalidade, relativa às épocas em que Jorge Jesus e Rui Vitória trocaram palavras mais azedas, quando estavam no Sporting e no Benfica, respetivamente.Os dois treinadores defrontaram-se em 21 ocasiões, com 13 triunfos para Jorge Jesus, quatro empates, e quatro vitórias para Rui Vitória.