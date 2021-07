Benfica conhece adversário da Champions: siga o sorteio da 3.ª pré-eliminatória em direto

há 19 min 11:08

Confrontos do Grupo 1

Já são conhecidos os duelos do Grupo 1:



Vencedor do jogo 1 vs. Vencedor do jogo 5

Dinamo Zagreb (CRO) / Omonoia FC (CYP) vs. Legia Warszawa (POL) / Flora Tallinn (EST)



Vencedor do jogo 6 vs. Vencedor do jogo 3

Lincoln Red Imps (GIB) / CFR Cluj (ROU) vs. Slovan Bratislava (SVK) / Young Boys (SUI)



Vencedor do jogo 2 vs. Vencedor do jogo 4

Olympiacos (GRE) / Neftçi PFK (AZE) vs. Mura (SVN) / Ludogorets (BUL)