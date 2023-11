Ancelotti: «Que Vinícius tenha que mudar a atitude em certos momentos... Pode ser que sim»

Vinícius Jr. continua a ser tema nas conferências de imprensa do Real Madrid, desta vez na sequência dos comentários de Puyol. O antigo central disse que o brasileiro "teria mais reconhecimento se mudasse a atitude em alguns momentos". Carlo Ancelotti foi confrontado com estas declarações e destacou a evolução de Vini neste capítulo."Se Puyol quer falar com Vinícius, que o faça. Ele continua a marcar a diferença. Que tenha de melhorar a sua atitude em algumas circunstâncias, pode ser que sim, mas já melhorou muitíssimo e continua a melhorar. Estamos encantados com ele, com o que faz em campo, que é jogar futebol. Nos últimos jogos tem estado deslocado em alguns momentos, mas a sua atitude melhorou muito nos últimos anos", afirmou o treinador do Real Madrid.Também Nacho Fernández foi questionado sobre o tema. "Temos falado muito com o Vini desde que chegou ao Real Madrid. É o tipo de jogador que sofre mais provocações pela sua maneira de jogar, porque está sempre na luta e faz mossa ao rival. Falámos com ele para que esteja tranquilo. Que se foque em jogar, porque é o mais importante. É um futebolista com muito caráter. E as palavras de Puyol, se diz coisas para o ajudar, então perfeito", referiu o defesa espanhol, de 33 anos.Nacho abordou ainda o duelo com o Sp. Braga. "É uma equipa muito dinâmica, com bons jogadores no ataque. A qualidade da liga portuguesa está a aumentar e isso faz com que tenhamos de estar preparados para o jogo de amanhã", disse.