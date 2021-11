Mensagem do Bayern Munique para Jesus? «Todo o respeito do mundo ao míster»

O Benfica saiu derrotado esta terça-feira da Allianz Arena pelo Bayern Munique (5-2), em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Apesar do resultado, o desportivismo reinou no final do encontro e a conta oficial de Twitter do Bayern Munique Brasil deu conta do respeito pelo míster. Mas qual deles?





Na publicação pós-jogo, surge uma fotografia dos dois técnicos, Julian Nagelsmann e Jorge Jesus, a cumprimentarem-se no relvado. "Todo respeito do mundo ao míster", lê-se na legenda.Durante a passagem do treinador do Benfica pelo Flamengo, os adeptos do Mengão não se pouparam nos cânticos ao 'Míster', termo que não era usado de forma comum no futebol brasileiro. Contudo, desde então, essa é uma palavra que tem vindo a ser mais utilizada no futebol canarinho o que poderia significar que a frase escrita pela conta oficial do clube bávaro no Brasil possa estar a referir-se a Julian Nagelsmann... mas também, obviamente, a Jorge Jesus. O regresso de JJ ao Flamengo é desejado por muitos adeptos como tem sido notório nas bancadas dos jogos do clube brasileiro bem como nos comentários a esse mesmo tweet.