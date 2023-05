Bernardo Silva elogia Inter: «Vi-os contra o Benfica, a minha equipa. Parecem muito fortes»

Bernardo Silva foi eleito o Homem do Jogo no Manchester City-Real Madrid (4-0), ao apontar os dois primeiros golos dos cityzens na vitória que permitiu o apuramento para a final da Liga dos Campeões."Muito contente acima de tudo. Mais do que os dois golos, foi a qualificação para a final.. exibição especial de toda a equipa, fomos muito fortes coletiva e individualmente. O nosso público também nos puxou para cima. Nestes jogos a adrenalina está no máximo, queríamos todos estar na final. A descarga de adrenalina é sempre um sentimento fantástico", começou por dizer o internacional português à Eleven Sports.Sobre o golo que apontou de cabeça, numa recarga, Bernardo Silva admitiu: "Já nos quartos de final marquei de cabeça contra o Bayern... não é muito normal mas aproveito sempre para ajudar.""Agradeço o apoio de todos os portugueses. Quando era mais noivo apoiava sempre os portugueses nas finais e acredito que estão connosco. Ganhar a Champions? Esperemos que sim, é uma competição que queremos muito ganhar, o clube também nunca ganhou. Queremos agarrar a oportunidade que nos escapou o ano passado e no anterior", finalizou o médio do City.Questionado pela BT Sports sobre o Inter Milão, adversário na final agendada para 10 de junho, em Istambul, Bernardo Silva disse que tem analisado alguns jogos do clube italiano, nomeadamente contra o Milan... mas também frente ao Benfica, claro."Vi o jogo de ontem. É uma equipa muito organizada. Vi também os jogos contra o Barcelona e o Bayern Munique na fase de grupos. Também com o Benfica, porque é a minha equipa, e parecem muito fortes, bem organizados defensivamente, rápidos no contra-ataque e fortes nas bolas paradas. Vai ser difícil, mas vamos tentar", vincou.