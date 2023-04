Dzeko: «O Benfica é uma grande equipa»

Edin Dzeko deverá ser titular com Lautaro Martínez na frente de ataque do Inter Milão, no jogo da 1ª mão dos quartos de final diante do Benfica. O avançado bósnio, experiente nestas andanças, abordou a eliminatória com as águias, deixando elogios à formação de Roger Schmidt."A Liga dos Campeões é a competição de clubes mais difícil de vencer. Vamos ter dois jogos com o Benfica, que é uma grande equipa, mas tudo faremos para tentar chegar às meias-finais. Estamos a ir passo a passo", garantiu ao jornal 'Dnevni avaz'.O internacional bósnio, de 37 anos, sublinhou os nerazzurri podem conquistar troféus esta época. "Nesta temporada já ganhei um troféu com o Inter [n.d.r. a Supertaça italiana], mas o objetivo de cada temporada é ganhar troféus. Como jogador do Inter, já conquistei três troféus e sei o quão é importante para um clube como o Inter estar constantemente na luta por títulos. O resultado do primeiro jogo contra a Juventus deixa as coisas em aberto [1-1] e temos que jogar ainda melhor em casa, para chegarmos à final, e mais tarde conquistar a Taça de Itália. Espero que assim seja", disse Dzeko.