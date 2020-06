Espanhóis avançam datas e razões para decisões da Champions em Lisboa

O jornal alemão 'Bild' assegurou que a fase final da Liga dos Campeões será realizada em Lisboa e a hipótese ganha cada vez mais força na imprensa internacional. Esta quarta-feira o 'As' garante que a capital portuguesa lidera a corrida à organização da 'final-8'. O diário desportivo espanhol avança mesmo que a final será disputada a 23 de agosto no Estádio da Luz e adianta pormenores do plano traçado pela UEFA para concluir a Champions em Portugal que também envolve o Estádio de Alvalade e deverá ser oficializada no próximo dia 17.

Segundo o 'AS', os quatro jogos (Bayern-Chelsea, Barcelona-Nápoles, Juventus-Lyon e Manchester City-Real Madrid) da 2.ª mão dos oitavos-de-final por disputar serão realizados no fim-de-semana de 8 e 9 de agosto. Depois disso as 8 equipas apuradas para os 'quartos' irão viajar para Lisboa e iniciar, a partir de 12 de agosto, eliminatórias a uma só mão e à porta fechada na Luz e em Alvalade até serem encontrados os dois finalistas, que deverão medir forças a 23 de agosto no Estádio da Luz e também sem público nas bancadas.





Além do calendário, o 'As' adianta as razões que colocam Lisboa na linha da frente para ser escolhida pelo Comité Executivo da UEFA. A capital portuguesa apresenta uma situação pandémica favorável, mesmo que nas últimas semanas o número de infetados por covid-19 tenha aumentado. Ainda assim, o cenário está longe do que se verifica noutras grandes cidades europeias. A grande proximidade entre a Luz e Alvalade é também é vista com bons olhos pelo organismo que gere o futebol europeu e outro aspeto a ter em conta é que Portugal já não tem qualquer equipa em competição, o que evitará concentrações de adeptos junto aos estádios ou em locais públicos da cidade.

Madrid fora de hipótese

Um dia depois de o presidente da câmara Madrid ter mostrado disponibilidade para receber a fase final, o 'As' não valida esse cenário. As obras de remodelação do Santiago Bernabéu deixam o recinto do Real Madrid inapto para receber jogos nos próximos meses e a capital espanhola só poderia contar com o Wanda Metropolitano (casa do Atlético) para receber os jogos da 'final 8', já que os restantes estádios da cidade não cumprem as exigências da UEFA.