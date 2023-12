FC Porto conhece destino: siga o sorteio dos 'oitavos' da Liga dos Campeões em direto

há 49 min 09:12

Possíveis adversários do FC Porto

Por não ter terminado no 1.º lugar do grupo, o FC Porto não será cabeça de série. Assim sendo, eis os possíveis adversários dos dragões para o sorteio de hoje:



Arsenal (Inglaterra)

Atlético Madrid (Espanha)

Bayern Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Real Sociedad (Espanha)



No mesmo 'pote' dos dragões, estão ainda Copenhaga (Dinamarca), Inter (Itália), Lazio (Itália), Leipzig (Alemanha), Nápoles (Itália), PSG (França) e PSV (Holanda).