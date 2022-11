Futebol feminino será obrigatório para jogar nas competições europeias a partir de 2024/25

Todos os clubes que pretendam atuar nas competições europeias a partir de 2024/25 estão obrigados a ter uma equipa feminina (seja sénior ou de camadas jovens) ou pelo menos apoiar ou promover um projeto de formação feminino, confirmou em declarações à imprensa dinamarquesa o secretário geral da UEFA. De acordo com Giorgio Marchetti, esse será um requisito obrigatório para obter a licença UEFA a partir da referida temporada."Para terem as suas licenças aprovadas pela UEFA, os clubes têm de apoiar o futebol feminino implementando objetivos e atividades que visem futuro desenvolvimento, profissionalismo e interesse generalizado", explicou Giorgio Marchetti, ao canal TV3 Sport, numa entrevista na qual explicou que esta ligação ao futebol feminino poderá ser feita através da criação de uma equipa própria ou, em alternativa, o apoio uma outra instituição que tenha uma equipa feminina ou de camadas jovens.Note-se que das equipas que ocupam as quatro primeiras posições da Liga Bwin todas têm equipas ou projetos associados ao futebol feminino. O clube mais recente a fazê-lo foi o FC Porto, que no verão anunciou a criação de equipas nos escalões sub-13 e sub-15