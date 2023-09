Golo de Tetê eleito o melhor da jornada da Liga dos Campeões

Tetê, extremo de 23 anos, venceu o prémio do melhor golo marcado na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador do Galatasaray foi distinguido pelo remate que deu o empate frente ao Copenhaga, aos 88 minutos, numa jogada em que o brasileiro reagiu ao cruzamento de Wilfried Zaha com um pontapé de primeira, que saiu colocado à base do poste.

Este golo foi fundamental para que a equipa turca salvasse um ponto frente ao Copenhaga (2-2), numa partida em que o Galatasaray esteve a perder por 2-0 até aos 85 minutos.

Os outros nomeados para o prémio foram o primeiro golo de João Félix na vitória do Barcelona frente ao Antuérpia (5-0), o livre de Fulgini no empate entre o Lens e o Sevilha (1-1) e o golo de cabeça do guarda-redes Iván Provedel, da Lazio, que resultou no 1-1 dos italianos frente ao Atlético de Madrid.