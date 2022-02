Guarda-redes do Ajax colocado em xeque depois de "erros contra o Benfica"

A continuidade de Remko Pasveer na baliza do Ajax está com um ponto de interrogação. Há várias vozes que pedem a substituição do guarda-redes, sendo que lhe são apontados defeitos na exibição no jogo de quarta-feira, no Estádio da Luz, diante do Benfica (2-2).Um dos contestatários é Wim Kieft. O antigo internacional holandês, que começou no Ajax e foi campeão europeu em 1988 pelo PSV (na final ante as águias), considera que a titularidade de Pasveer começa a não ser líquida. "Não é de estranhar que depois de tais erros contra o Benfica se comece logo a discutir se o treinador Erik ten Hag não deve escolher André Onana. Algo assim tem tudo a ver com as qualidades de Onana", referiu o ex-avançado, de 59 anos, em declarações ao jornal ‘De Telegraaf’.O camaronês André Onana era o titular da baliza da formação de Ten Hag mas perdeu a titularidade na época passada depois de um controlo anti-doping positivo , que o retirou da competição durante mais de nove meses.Já os jornalistas na Holanda vão mais longe e garantem que o Ajax nem teria saído com um empate na 1ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões na Luz caso o guarda-redes fosse Onana. "O Pasveer tem estado muito bem na Liga dos Campeões. Também sei que não há garantias do contrário caso lá estivesse o Onana, mas acho o meu palpite é que o Ajax venceria o Benfica se tivesse o Onana na baliza", atirou Mike Verweij, jornalista do mesmo jornal.