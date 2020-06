Há novidades sobre a final da Champions... e não são boas para Portugal

Afinal, Istambul ainda não desistiu de albergar a decisão da Liga dos Campeões, isto pese embora a possibilidade cada vez mais real de o encontro ser disputado sem público. Pelo menos foi isso que garantiu esta quinta-feira Mehmet Kasapoglu, o ministro turco dos desportos, em declarações à estação televisiva TRT Spor.





"Não tenho a menor dúvida de que a final será realizada da melhor forma possível na Turquia. Estamos confiantes de que iremos receber boas notícias a 17 de junho", assegurou Kasapoglu, aludindo à reunião do Comité Executivo da UEFA, na qual ficará definida a fórmula de disputa das partidas em falta da Liga dos Campeões.Lembre-se que a imprensa internacional tem falado com bastante força da possibilidade de a decisão da Champions ser feita num formato alternativo, com a disputa de uma final-8 em Lisboa . Aliás, até Marcelo Rebelo de Sousa havia aberto a porta a essa possibilidade, quando falou numa possível boa notícia para o mês de agosto . Para lá da capital portuguesa, também se falou em Frankfurt e também em Madrid como possíveis palcos para a decisão da prova mais importante de clubes da UEFA.