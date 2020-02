Haaland comenta vitória do Dortmund frente ao PSG: «Zensacional»

Erling Haaland foi o herói do jogo entre o Borussia Dortmund e o PSG, com o jovem de 19 anos a bisar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. No final do encontro da Champions, o avançado norueguês recorreu às redes sociais para comentar o jogo.





"Zensacional vitória", escreveu brincando com a expressão zen e uma imagem sua no relvado em posição de reflexão.Haaland, que no mercado de inverno trocou o RB Salzburgo pelo Borussia Dortmund, a troco de 20 milhões de euros, foi determinante na vitória do B. Dortmund ante a formação de Neymar, apontando dois golos no espaço de menos de dez minutos.